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Названо условие для безаварийного передвижения пользователей электросамокатов

Эксперт Моржаретто рассказал, как решить проблему с электросамокатами в России

Потоки пешеходов, автомобилей и самокатчиков в России нужно полностью разделить, только при таком условии эти виды транспорта не будут мешать ни пешеходам, ни друг другу. Такое мнение выразил автоэксперт Игорь Моржаретто.

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«По большому счету, нужно разделить потоки. Сделать отдельно: тротуар – для пешеходов, проезжая часть – для автомобилей, велодорожки – для велосипедистов и самокатчиков», – убежден эксперт.

Рассуждая о решении проблемы с пользователями электросамокатов, Моржаретто считает, что идеальным решением будет передвижение по отдельным маршрутам.

«К сожалению, сделать это в один день нельзя. Но надо стараться развести все потоки», – предлагает специалист.

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Пока эти категории будут вместе – проблемы неизбежны, подытожил Моржаретто.

Напомним, Минтранс России подготовил проект поправок в Правила дорожного движения, в рамках которых приоритет пешеходов усилят в ситуациях, когда пользователи средств индивидуальной мобильности (СИМ) движутся по одной территории с ними.

Источник: tass.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:АГН Москва
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Фото:АГН Москва
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