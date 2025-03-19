Названо условие для безаварийного передвижения пользователей электросамокатов

Эксперт Моржаретто рассказал, как решить проблему с электросамокатами в России

Потоки пешеходов, автомобилей и самокатчиков в России нужно полностью разделить, только при таком условии эти виды транспорта не будут мешать ни пешеходам, ни друг другу. Такое мнение выразил автоэксперт Игорь Моржаретто.

«По большому счету, нужно разделить потоки. Сделать отдельно: тротуар – для пешеходов, проезжая часть – для автомобилей, велодорожки – для велосипедистов и самокатчиков», – убежден эксперт.

Рассуждая о решении проблемы с пользователями электросамокатов, Моржаретто считает, что идеальным решением будет передвижение по отдельным маршрутам.

«К сожалению, сделать это в один день нельзя. Но надо стараться развести все потоки», – предлагает специалист.

Пока эти категории будут вместе – проблемы неизбежны, подытожил Моржаретто.

Напомним, Минтранс России подготовил проект поправок в Правила дорожного движения, в рамках которых приоритет пешеходов усилят в ситуациях, когда пользователи средств индивидуальной мобильности (СИМ) движутся по одной территории с ними.

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Источник: tass.ru