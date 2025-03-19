#
Где сэкономить?ШиныПутешествуй!ФорумТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Названо условие для безаварийного передвижения пользователей электросамокатов
19 марта
Названо условие для безаварийного передвижения пользователей электросамокатов
Эксперт Моржаретто рассказал, как решить...
Lada Vesta
19 марта
Lada Vesta и Largus начали красить в новый, «капитанский» цвет
АВТОВАЗ расширил палитру оттенков для моделей...
При этих поломках можно ездить на машине, но есть нюанс
19 марта
При этих поломках можно ездить на машине, но есть нюанс
Эксперты перечислили 5 неисправностей авто...

В Ульяновской области перезапустили шинный завод

Состоялся официальный перезапуск бывшего завода Bridgestone в Ульяновске

19 марта в Ульяновской области состоялся официальный запуск производства на шинном заводе Gislaved. Напомним, в тестовом режиме этот завод запустили еще в ноябре прошлого года, возобновив технологические процессы уже под новым именем – предприятие сменило собственника и название: был Bridgestone, стал Gislaved.

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ

Еще в 2023 году завод японской компании Bridgestone перешел под контроль российского акционера и был включен в состав холдинга «Кордиант», а он, в свою очередь, в октябре 2024 года вошел в периметр компании «Севергрупп», которым управляет Алексей Мордашов. С момента технического рестарта удалось перезапустить производство шин:

  • декабрь 2024 – летние шины Cordiant Run Tour;
  • февраль 2025 – зимние шипованные шины Gislaved Spike Control;
  • март 2025 – зимние шипованные шины Cordiant Snow Max 7000.

Ульяновский Gislaved – это предприятие полного цикла, расчетная мощность площадки составляет до 2,4 млн автомобильных шин в год.

Рекомендуем
УГАДАЙ ДЕТАЛЬ: смотрите третью серию!

План на 2025 год – 1,2 млн шин, а выход на полную мощность планируется в 2026-м. Нынешний штат завода – около 700 человек. Весомая доля поставщиков сырья – отечественные производители, сообщает пресс-служба губернатора Ульяновской области. В сотрудничестве с Министерством промышленности, инвестиций и науки Ульяновской области планируется разработка и запуск производства инновационных типов шин с улучшенными потребительскими свойствами.

Источник: правительство Ульяновской области, Максим Кадаков

Подпишитесь на «За рулем» в

Иннокентий Кишкурно
Фото:пресс-служба губернатора Ульяновской области
Количество просмотров 8
19.03.2025 
Фото:пресс-служба губернатора Ульяновской области
Поделиться:
Оцените материал:
0