В Ульяновской области перезапустили шинный завод

Состоялся официальный перезапуск бывшего завода Bridgestone в Ульяновске

19 марта в Ульяновской области состоялся официальный запуск производства на шинном заводе Gislaved. Напомним, в тестовом режиме этот завод запустили еще в ноябре прошлого года, возобновив технологические процессы уже под новым именем – предприятие сменило собственника и название: был Bridgestone, стал Gislaved.

Еще в 2023 году завод японской компании Bridgestone перешел под контроль российского акционера и был включен в состав холдинга «Кордиант», а он, в свою очередь, в октябре 2024 года вошел в периметр компании «Севергрупп», которым управляет Алексей Мордашов. С момента технического рестарта удалось перезапустить производство шин:

декабрь 2024 – летние шины Cordiant Run Tour;

февраль 2025 – зимние шипованные шины Gislaved Spike Control;

март 2025 – зимние шипованные шины Cordiant Snow Max 7000.

Ульяновский Gislaved – это предприятие полного цикла, расчетная мощность площадки составляет до 2,4 млн автомобильных шин в год.

План на 2025 год – 1,2 млн шин, а выход на полную мощность планируется в 2026-м. Нынешний штат завода – около 700 человек. Весомая доля поставщиков сырья – отечественные производители, сообщает пресс-служба губернатора Ульяновской области. В сотрудничестве с Министерством промышленности, инвестиций и науки Ульяновской области планируется разработка и запуск производства инновационных типов шин с улучшенными потребительскими свойствами.

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Источник: правительство Ульяновской области, Максим Кадаков