Haval прокомментировал возгорание автовоза с машинами бренда

Haval назвал возможной причиной возгорания кроссоверов M6 неисправность автовоза

Пресс-служба Haval подтвердила факт возгорания автовоза с шестью кроссоверами M6 на трассе А108 под Серпуховом. В компании сообщили, что автомобили направлялись с производственной площадки в Калужской области, где автомобили собирают с конца февраля текущего года.

По предварительной информации, возгорание произошло из-за технической неисправности автовоза. В пресс-службе Haval пояснили, что вопросы страхового урегулирования будут рассмотрены в рамках отношений между «Хавейл Мотор Рус» и транспортным партнером.

Источник Autonews.ru в МЧС России сообщил, что возгорание произошло из-за взрыва заднего колеса автовоза.

Ранее сообщалось, что на трассе А108 в районе Серпухова в Подмосковье загорелась фура, которая перевозила шесть новых автомобилей Haval стоимостью примерно 18 млн рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что седан и кроссоверы российской сборки резко подешевели, цены начинаются от ₽1,35 млн.

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Источник: Autonews