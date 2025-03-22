Электровелосипед по цене Лады Гранты для пересеченной местности — сколько стоит

Porsche презентовала модернизированную линейку велосипедов eBike

Компания Porsche в преддверии велосезона представила модернизированную линейку велосипедов eBike, в которую входят двухподвесы с трейловой геометрией и топовой навеской.

Их собирают на углепластиковой раме, разработанной Studio F. A. Porsche совместно с немецкой компанией Rotwild.

Porsche eBike

В частности, версия eBike Sport получила компоненты от модели Cross, и поездки по пересеченной местности теперь стали более приспособленными. Велосипеду добавили трейловую вилку Fox Float 34 Performance Elite с ходом 120 мм (была перевернутая Magura Boltron), жесткий углепластиковый вынос руля и новую светотехнику.

Стоимость такого велосипеда eBike Sport 2025 составляет 920 долларов (890 тыс. рублей по текущему курсу).

Porsche eBike

Также модель получила 12-скоростной электронный задний переключатель Shimano XT Di2 и гидравлические тормоза Magura MT7. Теперь eBike Sport оснащен пятиспицевыми углепластиковыми колесами Xentis Mount-X. В приводе задействован электромотор Shimano EP801 с крутящим моментом 85 Нм. Емкость тяговой батареи составляет 504 или 630 ватт-часов.

В палитру eBike Cross Performance EXC добавили пять новых цветов из каталога Porsche. Версии eBike Cross и eBike Cross Performance можно заказать в цветах болида Porsche 99X Electric сезона 2025 года. Для eBike Cross это Dark Blue Metallic, для Cross Performance – Light Blue Metallic.

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Источник: hypebeast.com