В России продают роскошный Porsche, но двухколесный: что за зверь?

Роскошный велосипед Porsche за $44 000 от российского бренда Caviar продают в РФ

Российский бренд Caviar представил эксклюзивный кастомизированный электровелосипед Porsche eBike Cross 3rd Generation под брендом Herzog. Уникальная модель отличается изысканными деталями из 18-каратного золота и золотого карбонового волокна.

Название «Herzog» служит отсылкой к тесной связи между Porsche и семьей герцогов Вюртембергских. Рога оленя на логотипе Porsche являются прямым заимствованием из герба герцогов.

Porsche eBike Cross 3rd Generation by Caviar

Как и в предыдущих проектах Caviar, технические характеристики велосипеда остались неизменными, а переработка коснулась исключительно внешнего дизайна. Лимитированная версия получила титановую раму с PVD-покрытием, в состав которого частично входит 18-каратное золото. Несмотря на мягкость золота как металла, Caviar уверяет в прочности данной отделки.

Седло электровелосипеда обтянуто коричневой кожей, а под крупным логотипом Porsche красуется надпись «Customized by Caviar». Как и в стандартной версии, в кастомной модели Herzog Royal Porsche используется аккумулятор емкостью 504 Вт·ч и двигатель Shimano EP801 с крутящим моментом 85 Н·м.

Ожидается, что электровелосипед Caviar с использованием титана и золота будет тяжелее алюминиево-карбоновой версии, но точные детали веса пока не разглашаются.

Продажи кастомизированных электровелосипедов Caviar Herzog Royal Porsche начнутся в начале 2025 года. Тираж составит всего 9 экземпляров, каждый из которых обойдется покупателям в $44 000. Стоит отметить, что базовая версия Porsche eBike Cross 3rd Gen с аналогичными техническими характеристиками стоит всего $11 030.

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Источник: Caviar