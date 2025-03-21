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Налоговых скидок за аккуратное вождение не будет, и вот почему

Кадаков: У инициативы о скидках аккуратным водителям практически нулевые шансы

Депутат Владислав Даванков из партии «Новые люди» предложил ввести скидку на транспортный налог для аккуратных автомобилистов. Соответствующий законопроект направлен в правительство, и он предполагает ввести дополнение к части 2 статьи 361.1 Налогового кодекса России.

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Суть дополнения – в отдельном пункте о льготе в размере 50% от транспортного налога для дисциплинированных водителей, которые на протяжении года не привлекались к административной ответственности за нарушение ПДД.

Комментарий эксперта

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

– Уверен, что эта идея не пройдет. По двум причинам.

Во-первых, непонятен механизм администрирования: кто будет отслеживать отсутствие штрафов и давать команду на снижение транспортного налога? Госавтоинспекция? Налоговая? А если штраф выписан, но в данный момент оспаривается водителем?

Да и штрафуют у нас не водителей, а собственников транспорта – если речь о «камерных» штрафах. А льготы на транспортный налог устанавливают регионы... Во-вторых, инициативы, которые влекут снижение поступлений в бюджет, имеют практически нулевые шансы на утверждение. Впрочем, вдруг правкомиссия одобрит?

По мнению авторов идеи, у водителей должно появиться понимание, что нарушения ПДД не только несут угрозу их безопасности, жизни и здоровью, но и имеют практическое воздействие на их финансовое состояние.

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Новый пункт статьи Налогового кодекса позволил бы водителям, не имеющим штрафов в течение года, выплачивать лишь половину номинального транспортного налога. Предполагается также, что если у такого водителя со временем появляются штрафы, он лишается скидки на налог. Но как именно будет осуществляться действие этого механизма, пока действительно не очень понятно.

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Источник: Максим Кадаков

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Фото:«За рулем» и YouTube /@LapenkoAnton
Количество просмотров 5
21.03.2025 
Фото:«За рулем» и YouTube /@LapenkoAnton
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