Россияне перестали покупать новые автомобили

«Автостат»: в феврале расходы россиян на новые машины упали на треть

В феврале текущего года расходы российских граждан на новые автомобили просели на треть по сравнению с тем же месяцем 2024 года, сказано в исследовании «Газпромбанк автолизинга» и «Автостата».

В феврале россияне потратили на покупку новых авто 243,4 млрд рублей. Это на 12,1% меньше, чем месяцем ранее (в январе — 277 млрд рублей), и на 30,5% ниже уровня 2024 года (350,1 млрд рублей).

Уточняется, что в феврале 2025 года граждане потратили наименьшую сумму за 21 месяц, то есть с июня 2023 года.

Исполнительный директор агентства «Автостат» Сергей Удалов объясняет этот тренд тем, что часть граждан перенесла покупку транспорта на более ранний срок и уже купила авто летом или осенью прошлого года, когда машины были ощутимо дешевле.

Ранее «За рулем» сообщал, что популярный «немец» стал самым продаваемым подержанным автомобилем в России.

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Источник: ТАСС