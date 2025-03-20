АВТОВАЗ улучшил Lada Niva Travel
На внедорожник Lada Niva Travel начали устанавливать спортивный руль
АВТОВАЗ начал устанавливать на внедорожники Lada Niva Travel руль от автомобиля Granta Sport.
Концерн время от времени меняет комплектации своих машин.
На этот раз изменения коснулись Lada Niva Travel с кожаным салоном. Теперь на эту версию устанавливают руль от Granta Sport (экокожа).
Не так давно АВТОВАЗ презентовал спортивную версию Lada Niva в серийной спецификации. Сообщается, что продажи автомобиля могут начаться в середине текущего года. Ведущий инженер-конструктор подразделения «Лада Спорт» Константин Гыстаров рассказал, что авто начнут продавать «ближе к середине этого года, чем к его концу».
Ранее «За рулем» сообщал, что популярный «немец» стал самым продаваемым подержанным автомобилем в России.
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Источник: «Лада. Онлайн»
Фото:АВТОВАЗ
20.03.2025
Фото:АВТОВАЗ
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Отзывы о LADA Niva Travel (14)
— Ужасный автомобиль, не советую.
LADA Niva Travel 2017/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Только проходимость.И то, по сравнению с классической НИВОЙ она хуже.
Недостатки:
Сплошные недостатки!!!
Комментарий:
Брал в салоне новую!Сразу поехал домой,это 350км от города.Не доехал до села 5км. Отпал задний мост!!!Авто восстановлению не подлежит!!! И так то отношение к этому автомобилю было двоякое,а теперь совсем испортилось!Видимо российский автопром никогда не улучшит качество своих автомобилей!
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