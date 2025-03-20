АВТОВАЗ улучшил Lada Niva Travel

На внедорожник Lada Niva Travel начали устанавливать спортивный руль

АВТОВАЗ начал устанавливать на внедорожники Lada Niva Travel руль от автомобиля Granta Sport.

Концерн время от времени меняет комплектации своих машин.

На этот раз изменения коснулись Lada Niva Travel с кожаным салоном. Теперь на эту версию устанавливают руль от Granta Sport (экокожа).

Не так давно АВТОВАЗ презентовал спортивную версию Lada Niva в серийной спецификации. Сообщается, что продажи автомобиля могут начаться в середине текущего года. Ведущий инженер-конструктор подразделения «Лада Спорт» Константин Гыстаров рассказал, что авто начнут продавать «ближе к середине этого года, чем к его концу».

Ранее «За рулем» сообщал, что популярный «немец» стал самым продаваемым подержанным автомобилем в России.

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Источник: «Лада. Онлайн»