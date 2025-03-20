#
Где сэкономить?ШиныПутешествуй!ФорумТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
АВТОВАЗ улучшил Lada Niva Travel
20 марта
АВТОВАЗ улучшил Lada Niva Travel
На внедорожник Lada Niva Travel начали...
Водителям назвали 3-й способ покупки нового авто, но есть нюанс
20 марта
Водителям назвали 3-й способ покупки нового авто, но есть нюанс
Эксперт Ракитин объяснил, почему «самогон» —...
Россияне перестали брать автокредиты
20 марта
Россияне перестали брать автокредиты
НБКИ: в России в феврале на 6,2% уменьшилось...

АВТОВАЗ улучшил Lada Niva Travel

На внедорожник Lada Niva Travel начали устанавливать спортивный руль

АВТОВАЗ начал устанавливать на внедорожники Lada Niva Travel руль от автомобиля Granta Sport.

Концерн время от времени меняет комплектации своих машин.

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ

На этот раз изменения коснулись Lada Niva Travel с кожаным салоном. Теперь на эту версию устанавливают руль от Granta Sport (экокожа).

Рекомендуем
Новинка бизнес-класса от 2,5 млн — на чем сэкономили?

Не так давно АВТОВАЗ презентовал спортивную версию Lada Niva в серийной спецификации. Сообщается, что продажи автомобиля могут начаться в середине текущего года. Ведущий инженер-конструктор подразделения «Лада Спорт» Константин Гыстаров рассказал, что авто начнут продавать «ближе к середине этого года, чем к его концу».

Ранее «За рулем» сообщал, что популярный «немец» стал самым продаваемым подержанным автомобилем в России.

Источник: «Лада. Онлайн»

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ
20.03.2025 
Фото:АВТОВАЗ
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о LADA Niva Travel (14)

— Ужасный автомобиль, не советую.
LADA Niva Travel  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Только проходимость.И то, по сравнению с классической НИВОЙ она хуже.
Недостатки:
Сплошные недостатки!!!
Комментарий:
Брал в салоне новую!Сразу поехал домой,это 350км от города.Не доехал до села 5км. Отпал задний мост!!!Авто восстановлению не подлежит!!! И так то отношение к этому автомобилю было двоякое,а теперь совсем испортилось!Видимо российский автопром никогда не улучшит качество своих автомобилей!
-28