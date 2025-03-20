5,2 м, 7 мест: новый кроссовер выходит в продажу в России

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Aito M8
Aito M8

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Автомобиль оснащается турбомотором объемом 1,5 л мощностью 161 л. с., работающим как генератор, и двумя электродвигателями. Мощность переднего – 224 л. с., заднего – 309 л. с. Ёмкость батареи равна 36 кВт•ч. Салон доступен в трехрядном исполнении.

Предположительно, продажи начнутся в апреле текущего года.

Ранее «За рулем» сообщал, что популярный «немец» стал самым продаваемым подержанным автомобилем в России.

Источник: Авто Mail

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Ушакова Ирина
Фото:DongCheDi
Количество просмотров 5
20.03.2025 
Фото:DongCheDi
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