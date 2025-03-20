5,2 м, 7 мест: новый кроссовер выходит в продажу в России
В России будет официально продаваться новый гибридный кроссовер Aito M8
В России выходит в продажу кроссовер Aito M8, который будет представлен под маркой Seres, рассказала генеральный директор компании «МБ Рус» Наталья Королёва. Это четвертая и новейшая модель марки Aito.
Aito M8
Автомобиль оснащается турбомотором объемом 1,5 л мощностью 161 л. с., работающим как генератор, и двумя электродвигателями. Мощность переднего – 224 л. с., заднего – 309 л. с. Ёмкость батареи равна 36 кВт•ч. Салон доступен в трехрядном исполнении.
Предположительно, продажи начнутся в апреле текущего года.
Ранее «За рулем» сообщал, что популярный «немец» стал самым продаваемым подержанным автомобилем в России.
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Источник: Авто Mail
Фото:DongCheDi
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20.03.2025
Фото:DongCheDi
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