5,2 м, 7 мест: новый кроссовер выходит в продажу в России

В России будет официально продаваться новый гибридный кроссовер Aito M8

В России выходит в продажу кроссовер Aito M8, который будет представлен под маркой Seres, рассказала генеральный директор компании «МБ Рус» Наталья Королёва. Это четвертая и новейшая модель марки Aito.

Aito M8

Автомобиль оснащается турбомотором объемом 1,5 л мощностью 161 л. с., работающим как генератор, и двумя электродвигателями. Мощность переднего – 224 л. с., заднего – 309 л. с. Ёмкость батареи равна 36 кВт•ч. Салон доступен в трехрядном исполнении.

Предположительно, продажи начнутся в апреле текущего года.

Ранее «За рулем» сообщал, что популярный «немец» стал самым продаваемым подержанным автомобилем в России.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: Авто Mail