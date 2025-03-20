В России продают новые Renault, собранные на АВТОВАЗе: цены вполне доступны
В России в продаже встречаются новые кросс-хэтчбеки Renault Sandero Stepway второго поколения, собранные на АВТОВАЗе. Это новые авто 2021–2022 г. в., цены начинаются от 1,69 млн рублей.
Так, в Красноярске частник продает Renault Sandero Stepway за 1,69 млн рублей в комплектации Drive с 1,6-литровым мотором на 113 л.с. и МКП. Машина хранилась в теплом гараже, не ставилась на учет.
У автомобиля есть медиасистема, климат-контроль, круиз-контроль, четыре подушки безопасности, подогрев сидений, зеркал и лобового стекла.
Дилер Hyundai в Красноярске предлагает аналогичный автомобиль за 1,74 млн рублей, а автосалон в Хабаровске и Владивостоке продают шесть машин по 1,8 млн рублей. Большинство из них с моторами мощностью 113 л.с., но один экземпляр оснащен 82-сильным двигателем и более скромной комплектацией без климат-контроля и задних электростеклоподъемников.
Ранее «За рулем» сообщал, что популярный «немец» стал самым продаваемым подержанным автомобилем в России.
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Источник: «Автоновости дня»