В России продают новые Renault, собранные на АВТОВАЗе: цены вполне доступны

В РФ появились в продаже новые Renault Sandero Stepway по цене от 1,7 млн рублей

В России в продаже встречаются новые кросс-хэтчбеки Renault Sandero Stepway второго поколения, собранные на АВТОВАЗе. Это новые авто 2021–2022 г. в., цены начинаются от 1,69 млн рублей.

Renault Sandero Stepway

Так, в Красноярске частник продает Renault Sandero Stepway за 1,69 млн рублей в комплектации Drive с 1,6-литровым мотором на 113 л.с. и МКП. Машина хранилась в теплом гараже, не ставилась на учет.

У автомобиля есть медиасистема, климат-контроль, круиз-контроль, четыре подушки безопасности, подогрев сидений, зеркал и лобового стекла.

Renault Sandero Stepway

Дилер Hyundai в Красноярске предлагает аналогичный автомобиль за 1,74 млн рублей, а автосалон в Хабаровске и Владивостоке продают шесть машин по 1,8 млн рублей. Большинство из них с моторами мощностью 113 л.с., но один экземпляр оснащен 82-сильным двигателем и более скромной комплектацией без климат-контроля и задних электростеклоподъемников.

Ранее «За рулем» сообщал, что популярный «немец» стал самым продаваемым подержанным автомобилем в России.

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Источник: «Автоновости дня»