Необычный «кореец» со 160-сильным мотором и АКП теперь в России: цена доступна

В РФ в продаже появился кроссовер Kia Sportage Ace по цене от 2,45 млн рублей

Кроссоверы Kia Sportage Ace китайского производства продолжают поставлять в РФ по параллельному импорту, цена начинается от 2,45 млн рублей. За столько автомобиль готова привезти под заказ компания из Новосибирска, утильсбор и ЭПТС в цену включены.

Kia Sportage Ace

За такую цену автомобиль предлагается в топовой комплектации: с панорамной крышей, системой кругового обзора, кожаным салоном, мультирулем и так далее.

Интерьер Kia Sportage Ace

В Набережных Челнах новый Kia Sportage Ace продают за 2,99 млн рублей, а в Хабаровске за него просят 3,249 млн рублей.

Кроссовер из наличия в Брянске продают по цене от 3,4 млн рублей. Все перечисленные Kia Sportage Ace оснащаются 2,0-литровым 160-сильным бензиновым атмосферником и обычной 6-ступенчатой АКП.

Ранее «За рулем» сообщал, что популярный «немец» стал самым продаваемым подержанным автомобилем в России.

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Источник: Автоновости дня