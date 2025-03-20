Необычный «кореец» со 160-сильным мотором и АКП теперь в России: цена доступна

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В РФ в продаже появился кроссовер Kia Sportage Ace по цене от 2,45 млн рублей

Кроссоверы Kia Sportage Ace китайского производства продолжают поставлять в РФ по параллельному импорту, цена начинается от 2,45 млн рублей. За столько автомобиль готова привезти под заказ компания из Новосибирска, утильсбор и ЭПТС в цену включены.

Kia Sportage Ace
Kia Sportage Ace

За такую цену автомобиль предлагается в топовой комплектации: с панорамной крышей, системой кругового обзора, кожаным салоном, мультирулем и так далее.

Интерьер Kia Sportage Ace
Интерьер Kia Sportage Ace

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В Набережных Челнах новый Kia Sportage Ace продают за 2,99 млн рублей, а в Хабаровске за него просят 3,249 млн рублей.

Кроссовер из наличия в Брянске продают по цене от 3,4 млн рублей. Все перечисленные Kia Sportage Ace оснащаются 2,0-литровым 160-сильным бензиновым атмосферником и обычной 6-ступенчатой АКП.

Ранее «За рулем» сообщал, что популярный «немец» стал самым продаваемым подержанным автомобилем в России.

Источник: Автоновости дня

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Ушакова Ирина
Фото:Kia
Количество просмотров 1
20.03.2025 
Фото:Kia
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Отзывы о Kia Sportage (7)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Kia Sportage  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Эргономичный салон. Много места спереди и сзади. Драйвовый ДВС и АКПП.
Недостатки:
Шумное днище и арки. Небольшой дорожный просвет. Не очень эргономичная подвеска.
Комментарий:
Год покупки - 2018. Это первый мой автомобиль, в котором не хочу менять решетку радиатора, т.к. она мне нравится :) Ездил на чуть более 40 гражданских легковых автомобилей, на которых, были и тест-драйвы, чем-то владел лично, ездил по служебным заданиям, друзья просто давали на тест. Есть с чем сравнить. Но ниже я хотел бы сузить сравнение до BMW X5 (F15) и Kia Sportage IV и вот почему. Т.к. дизайн (автомобильный дизайн, это не только красивый кузов и эргономика салона, но и проработка узлов машины) разработала европейская дизайн-студия KIA, расположенная во Франкфурте-на-Майне (Германия) с участием главного дизайнера Peter Schreyer, то автомобиль получил решения в части эргономики и функциональности в рамках немецкий школы со своими плюсами и минусами. С точки зрения эргономики, Sportage и X5 очень схожи. Лоску и доп. функций больше у BMW, но принципиальной разницы с точки зрения среднестатистического потребителя нет. Приборы водителя, кнопки управления у обоих брендов находятся в удобной зоне, эргономика посадки спереди и сзади — на одном комфортном уровне. При высадке пассажира с заднего места также, как и у сравниваемого BMW ногой задеваешь металлическую часть заднего крыла. Подвеска упругая, энергоемкая и немного жесткая у обоих автомобилей. Существенной разницы при вождении я лично не почувствовал. Жирный минус Sportage — пороги дверей не защищены от грязи. Но и у X5 есть просчет — это боковые внешние пороги. Они так сильно выпирают, что при посадке-высадке также задеваешь их ногами, если у тебя не рост под 2 метра. При этом у X5 в части задних пассажиров нет лампы освещения салона. Место в салоне достаточно у обоих автомобилей, хотя X5 по сантиметрам больше, но эта длина нивелируется "пухлыми" спинками кресел, которые и забирают "лишние" сантиметры под себя.
-31