Названы самые частые причины утечки топлива в машине

Автоэксперт Гоман перечислил три причины утечки топлива в автомобиле

Утечка бензина крайне опасна и требует немедленного реагирования автовладельца, отмечает руководитель автосервиса Fit Service «Павелецкая» Александр Гоман. Часто причиной утечки горючего становится неисправный топливный фильтр.

Из-за агрессивного воздействия внешней среды металл начинает ржаветь, образуются мелкие сквозные дыры на фильтре, из которых понемногу выливается топливо. Со временем могут подгнивать и трубки, ведущие к фильтру.

Еще одной причиной утечки эксперт назвал ржавый железный бензобак. С течением времени его стенки прогнивают и топливо начинает сочиться. На современные автомобили зачастую устанавливают пластиковые баки, поэтому проблемы с утечками в этом случае возникают реже.

Также неисправности могут быть связаны с топливными форсунками, когда изнашиваются уплотнительные кольца, рассказал Гоман.

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Источник: Известия