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Полноприводный немецкий кроссовер привезли в Россию: известна цена

В РФ в продажу вышел кроссовер Volkswagen Tavendor 2025 г. в. за 7,25 млн рублей

В России у одного из дилеров марки появились в продаже кроссоверы Volkswagen Tavendor 2025 г. в. Уточняется, что машины китайской сборки находятся в свободной продаже.

Volkswagen Tavendor
Volkswagen Tavendor

Авто предлагаются в максимальной комплектации R-line Touring с 5-местным салоном. Они оснащены 220-сильным 2-литровым двигателем, роботом. Привод полный.

Volkswagen Tavendor
Volkswagen Tavendor

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Кроссовер создан на модульной платформе MQB с поперечным расположением мотора. В базовую версию Tavendor входит система интеллектуальных ключей, трехзонный кондиционер с климат-контролем, очиститель воздуха и другое.

В топовой версии доступны подогрев и вентиляция передних кресел, обогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя. Автомобиль доступен в белом и черном цвете с различными вариациями исполнения интерьера.

Интерьер Volkswagen Tavendor
Интерьер Volkswagen Tavendor

Стоимость составляет 7 250 000 рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что популярный «немец» стал самым продаваемым подержанным автомобилем в России.

Источник: Российская газета

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Ушакова Ирина
Фото:Autohome
Количество просмотров 2
23.03.2025 
Фото:Autohome
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