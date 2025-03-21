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Эксперт объяснил падение продаж машин в России

Эксперт Слуцкий: Высокая ставка и укрепление рубля снизили продажи авто в РФ

На существенное снижение продаж новых автомобилей в России оказали влияние два основных фактора: жесткая денежно-кредитная политика (ДКП) ЦБ и продолжительное укрепление рубля, рассказал генеральный директор ГК «Аларм-Моторс» Роман Слуцкий.

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На фоне длительного ослабления доллара, который массово используется при оплате импорта, россияне стали активнее ждать от дилеров дополнительных скидок. Но основным фактором, способствующим падению продаж авто, стали последовательные действия ЦБ по охлаждению потребительского рынка, что привело в итоге к резкому падению объемов автокредитования.

В феврале россиянам выдали в общей сложности 62,3 тысячи автозаймов на 76,7 млрд рублей. Это минимальный объем за последние несколько лет.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России продают новые Renault, собранные на АВТОВАЗе, цены вполне доступны.

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Источник: «Автостат»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 9
21.03.2025 
Фото:Depositphotos
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