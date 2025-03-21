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Стоит присмотреться: доступный 7-местный кроссовер Toyota появился в РФ

В России появился в продаже кроссовер Toyota Rush по цене от 3 290 000 рублей

В Россию продолжают поставлять по параллельному импорту семиместный кроссовер Toyota Rush. С учетом уплаченного утильсбора и необходимых для регистрации в ГАИ документов автомобиль продается по цене от 3 290 000 рублей.

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За столько новый автомобиль 2023 г. в. предлагает компания из Москвы. У кроссовера черно-бежевый салон с комбинированной отделкой из ткани и экокожи, мультимедиа с сенсорным дисплеем, мультируль, однозонный климат-контроль, бесключевой доступ с функцией запуска двигателя с кнопки и другое.

Кроссовер практически в такой же комплектации предлагает частник из Магнитогорска, но уже за 4 300 000 рублей.

Toyota Rush
Toyota Rush

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«Техника» у обоих Toyota Rush одинаковая: 1,5-литровый атмосферник 2NR-VЕ мощностью 105 л. с., 4-ступенчатая АКП, привод задний. Расход топлива равен 5,5-6 литров на 100 км.

Ранее «За рулем» сообщал, что популярный «немец» стал самым продаваемым подержанным автомобилем в России.

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Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Toyota
Количество просмотров 11
21.03.2025 
Фото:Toyota
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