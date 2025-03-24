Эти ошибки могут убить вашу машину весной
Глава департамента послепродажного обслуживания ГК «АвтоСпецЦентр» Игорь Серебряков рассказал, что нельзя делать с машиной весной.
Например, нельзя мыть мотор самостоятельно. Без достаточного опыта и знаний это может привести к повреждению электронных компонентов и возникновению неисправностей, рассказал специалист.
Не рекомендуется использовать топливные добавки без консультации. Перед применением таких средств нужно проконсультироваться со специалистами.
Также не стоит ездить по лужам на высокой скорости. Въезд в воду на большой скорости может привести к гидроудару мотора или аквапланированию, что уменьшает контроль над автомобилем и увеличивает риск ДТП.
Ранее «За рулем» сообщал, что популярный «немец» стал самым продаваемым подержанным автомобилем в России.
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Источник: Российская газета