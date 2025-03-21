Российские дилеры переписали ценники на этот аналог Skoda Octavia

Китайский лифтбек MG 6 подорожал в России на 200 тысяч рублей

В РФ на 200 тыс. рублей подорожал китайский лифтбек MG 6. Автомобиль позиционируется как аналог Skoda Octavia.

MG 6

Лифтбек вышел на рынок РФ в конце июня 2024 года и доступен в комплектациях Comfort и Deluxe. Уточняется, что цены на них с учетом подорожания теперь составляют 3,1 млн и 3,2 млн рублей.

Интерьер MG 6

Длина MG 6 составляет 4659 мм, автомобиль оснащается турбомотором 1.5 мощностью 162 л.с. и 7-ступенчатым роботом. У модели спортивные сиденья с электрорегулировками, медиасистема с 8-дюймовым дисплеем и 18-дюймовые колесные диски. В 2021 году состоялся рестайлинг MG 6.

Ранее «За рулем» сообщал, что популярный «немец» стал самым продаваемым подержанным автомобилем в России.

Источник: Автоновости дня