Российские дилеры переписали ценники на этот аналог Skoda Octavia
Китайский лифтбек MG 6 подорожал в России на 200 тысяч рублей
В РФ на 200 тыс. рублей подорожал китайский лифтбек MG 6. Автомобиль позиционируется как аналог Skoda Octavia.
MG 6
Лифтбек вышел на рынок РФ в конце июня 2024 года и доступен в комплектациях Comfort и Deluxe. Уточняется, что цены на них с учетом подорожания теперь составляют 3,1 млн и 3,2 млн рублей.
Интерьер MG 6
Длина MG 6 составляет 4659 мм, автомобиль оснащается турбомотором 1.5 мощностью 162 л.с. и 7-ступенчатым роботом. У модели спортивные сиденья с электрорегулировками, медиасистема с 8-дюймовым дисплеем и 18-дюймовые колесные диски. В 2021 году состоялся рестайлинг MG 6.
Ранее «За рулем» сообщал, что популярный «немец» стал самым продаваемым подержанным автомобилем в России.
Источник: Автоновости дня
Фото:MG
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21.03.2025
Фото:MG
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