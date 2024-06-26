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168-сильный лифтбэк с АКП от MG поступил в продажу в России

В России стартовали продажи британско-китайского лифтбэка MG6 по цене от ₽2,7 млн

Лифтбэк MG6 поступил в продажу в РФ после после прохождения всех необходимых сертификационных испытаний. Автомобиль стал второй моделью, получившей Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) после седана MG5. Сейчас компания ожидает получения ОТТС на компактный кроссовер MG ZS, также в этом году планируется сертифицировать еще четыре модели этого бренда.

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В России MG6 предлагается в двух комплектациях, рекомендуемая розничная цена составляет 2,72-3 млн рублей зависимости от региона и комплектации.

MG6
MG6

Принципиально новая разработка АВТОВАЗа: вот что о ней известно

Длина автомобиля составляет 4659 мм, при колесной базе 2715 мм. У MG6 передний привод, автомобиль оснащается турбированным 1,5-литровым двигателем мощностью 168 л.с. и 7-ступенчатой АКП c двойным сцеплением (DCT).

В числе опций светодиодные фары, люк с защитой от защемления, 18-дюймовые легкосплавные диски, светодиодные задние фонари и прочее. Объем багажника составляет 424 литра.

MG6
MG6

Ранее «За рулем» сообщал, что представлен новый семиместный 136-сильный «европеец» за 1,8 млн рублей.

Источник: «Известия»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:MG
Количество просмотров 1
26.06.2024
Фото:MG
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