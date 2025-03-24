Дилеры рассказали, какие авто с пробегом будут искать покупатели весной

Самыми востребованными среди подержанных станут авто стоимостью до 1 млн рублей

Среди подержанных автомобилей наибольший спрос весной 2025 года, по мнению дилеров, будет на машины стоимостью до 1 млн рублей.

Гендиректор ГК «Автоспеццентр» Андрей Терлюкевич отметил, что, если ориентироваться на продажи новых автомобилей в марте, рынок весной 2025 года может сократиться на 40% год к году. Он подчеркнул, что в ближайшее время популярностью будут пользоваться доступные автомобили с пробегом, цена которых не превышает 1 млн рублей.

Генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский добавил, что продажи подержанных машин будут более стабильными, поскольку в этом сегменте цены предсказуемее и отсутствуют завышенные ожидания. Он также сообщил, что ситуация может измениться, если Банк России снизит ключевую ставку, чтобы стимулировать спрос.

Николай Иванов, директор департамента новых автомобилей компании «Рольф», поддержал мнение коллег, отметив, что продажи новых автомобилей в 2025 году сократятся более значительно, чем продажи подержанных автомобилей. Он также считает, что рынок б/у машин является более устойчивым.

Ренат Тюктеев, директор по продажам новых автомобилей АГ «Авилон», прогнозирует, что весной продажи новых автомобилей не превысят 100 тыс. единиц в месяц, в отличие от 135 тыс. автомобилей, которые были проданы в 2024 году.

По информации НАПИ, в Москве наибольшим спросом среди авто с пробегом пользуются модели Daewoo Matiz 2010 года, Toyota Camry, Kia K5 и Kia Rio 2021 года. В Санкт-Петербурге лидируют VW Polo 2019 года, Hyundai Solaris 2018 и 2016 годов.

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Источник: ТАСС