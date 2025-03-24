Названы самые дешевые китайские седаны в России. Список из 5 моделей

«Автоновости дня» перечислили пять самых дешевых седанов на российском рынке

Цены на новые автомобили в России снизились, включая китайские седаны. Перед вами пять самых дешевых моделей на российском рынке.

1. Kaiyi E5

Kaiyi E5

Лидер – Kaiyi E5, его можно купить от 1 350 000 рублей. Седан с 1,5-литровым турбомотором (147 л.с.) и механикой или вариатором. В комплекте – спортивные сиденья, галогенные фары, 16-дюймовые диски, мультимедиа с 10,25-дюймовым экраном, кондиционер и камера заднего вида.

2. BAIC U5 Plus

BAIC U5 Plus

BAIC U5 Plus стоит от 1 394 500 рублей. Оснащен 1,5-литровым мотором (105 л.с.) и доступен с механикой или вариатором. В комплектации – фары, 16-дюймовые диски, мультируль, обогрев сидений, камера заднего вида и 12,3-дюймовый экран.

3. Changan Alsvin

Changan Alsvin

Changan Alsvin стоит от 1 650 000 рублей. Двигатель 1,5 л (98 л.с.) с роботом. В стандартном оснащении – зеркала с обогревом, камера заднего вида, круиз-контроль и мультимедиа с 7-дюймовым экраном.

Livan S6 Pro

4. Livan S6 Pro

Livan S6 Pro – от 1 924 000 рублей. 1,5-литровый мотор (147 л.с.) и 7-ступенчатый робот. В базовой комплектации – обогрев зеркал и сидений, люк, цифровая панель, круиз-контроль и мультимедиа с 12,3-дюймовым экраном.

Jetta VA3

5. Jetta VA3

Jetta VA3 стоит от 1 928 000 рублей. Двигатель 1,5 л (110 л.с.) с механикой или автоматом. В комплекте – стальные диски, подушки безопасности, четыре динамика и датчики давления в шинах.

Недавно фотошпионы обнаружили Xiaomi SU7, припаркованный недалеко от научно-исследовательского центра Hyundai в Южной Корее. И подозревают, что автомобиль стоит там не просто так.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: «Автоновости дня»