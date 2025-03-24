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Solaris в топе: самые продаваемые автомобили в России

Марка Solaris в третий раз за месяц вошла в топ-10 авторынка России

С 17 по 23 марта в России было продано 343 новых автомобиля марки Solaris. Таким образом, марка третий раз за март вошла в десятку лидеров рынка РФ. В марочном рейтинге первенство по-прежнему остается за Lada, продажи которой за прошедшую неделю составили 5804 штуки.

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В топ-5 также вошли Haval (2439), Chery (2027 единиц), Geely (1204 единиц) и Changan (865 единиц). Далее следуют белорусский Belgee с показателем в 605 проданных авто, Jetour и Omoda (484 и 436 автомобилей соответственно).

На девятой строчке находится Jaecoo (351 единиц), а замыкает десятку упомянутый ранее Solaris (343 единицы).

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В общей сложности за указанный период в России было продано почти 19 тысяч новых автомобилей. Уточняется, что это на 8% больше, чем неделей ранее, но на 46,5 % меньше, чем за аналогичный период года прошлого.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли кроссовер Mazda CX-50 2025 г. в., известна цена.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Автостат»

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Ушакова Ирина
Фото:Solaris
Количество просмотров 9
24.03.2025 
Фото:Solaris
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