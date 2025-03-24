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Спрос на кроссоверы и внедорожники упал в России

В России сокращается доля автомобилей сегмента SUV

Доля автомобилей сегмента SUV падает в России. Так, в январе и феврале в стране было реализовано 111,4 тыс. новых SUV – 66,6% от общего объема продаж. Годом ранее доля сегмента составляла 70,5%.

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При этом наблюдается рост продаж новых авто B-класса: + 4,8% за два месяца текущего года, до 39,1 тыс. единиц.

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Тенденцию с сокращением доли SUV эксперты объясняют сокращением этого сегмента сильнее рынка. Продажи «китайцев» падают, а российских машин – растут. При этом первые в подавляющем большинстве представлены в сегменте SUV, а российские бренды, в основном, предлагают машины В-класса.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли кроссовер Mazda CX-50 2025 г. в., известна цена.

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Источник: «Автостат»

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Ушакова Ирина
Фото:freepik / standert
Количество просмотров 13
24.03.2025 
Фото:freepik / standert
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