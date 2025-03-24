Спрос на кроссоверы и внедорожники упал в России
В России сокращается доля автомобилей сегмента SUV
Доля автомобилей сегмента SUV падает в России. Так, в январе и феврале в стране было реализовано 111,4 тыс. новых SUV – 66,6% от общего объема продаж. Годом ранее доля сегмента составляла 70,5%.
При этом наблюдается рост продаж новых авто B-класса: + 4,8% за два месяца текущего года, до 39,1 тыс. единиц.
Тенденцию с сокращением доли SUV эксперты объясняют сокращением этого сегмента сильнее рынка. Продажи «китайцев» падают, а российских машин – растут. При этом первые в подавляющем большинстве представлены в сегменте SUV, а российские бренды, в основном, предлагают машины В-класса.
Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли кроссовер Mazda CX-50 2025 г. в., известна цена.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: «Автостат»
Фото:freepik / standert
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24.03.2025
Фото:freepik / standert
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