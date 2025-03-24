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В Госдуме сравнили новые Aurus с BMW

Депутат Госдумы Даванков назвал российские лимузины Aurus дорогими

Вице-спикер ГД РФ Владислав Даванков высказался об отечественных автомобилях Aurus. Он назвал их дорогими.

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Депутат пояснил, что в феврале текущего года всех вице-спикеров Госдумы пересадили на Aurus. Он также сравнил российский премиальный автомобиль и BMW неизвестной модели.

«До этого у меня был BMW – с пробегом больше 400 тысяч км. <...> Так его чаще ремонтировали, чем он ездил! И тут нам выделили Аурусы. Шикарные автомобили!» – поделился парламентарий.

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Также он рассказал, что все, с кем говорило руководство ГД, согласны с тем, что переходить на российские авто оказалось не страшно. Депутат прибавил, что польза от этого будет и гражданам, и отечественным предприятиям.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли кроссовер Mazda CX-50 2025 г. в., известна цена.

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Источник: «Комсомольская правда»

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Ушакова Ирина
Фото:Егор Алеев/ТАСС
Количество просмотров 14
24.03.2025 
Фото:Егор Алеев/ТАСС
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