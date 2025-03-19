В России впервые появился в продаже Aurus Komendant с пробегом

В РФ выставили на продажу подержанный Aurus Komendant 2023 г. в. за ₽43 млн

В России выставили на продажу первый подержанный Aurus Komendant 2023 г. в. с пробегом 11 700 км. Люксовый внедорожник российского производства оценили в 43 млн рублей. У машины был только один владелец (юрлицо).

Уточняется, что кузов автомобиля полностью покрыт полиуретановой защитной пленкой и керамическим составом, лобовое стекло защищено бронепленкой, а кожаный салон обработан специальным составом.

Также отмечается, что были улучшены шумоизоляция и аудиосистема автомобиля.

Aurus Komendant оснащается гибридной силовой установкой мощностью 598 л.с. на базе 4,4-литрового двигателя V8. При длине 5,4 метра и массе 3235 кг он разгоняется до «сотни» за 6,5 с.

Ранее «За рулем» сообщал, что седан и кроссоверы российской сборки резко подешевели, цены начинаются от ₽1,35 млн.

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Источник: Auto.ru