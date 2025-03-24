Возобновится ли выпуск Лады Приоры и «семерки»: ответ АВТОВАЗа

АВТОВАЗ: речи о возобновлении производства ВАЗ-2107 и Lada Priora не идет

Lada Priora, Lada-2107 и Lada-2114, которые больше не выпускают, остаются популярными на рынке авто с пробегом благодаря своей надежности и доступности. АВТОВАЗ ответил на периодически появляющиеся комментарии с вопросами о возможном возобновлении выпуска этих моделей в официальной группе Lada в соцсети «ВКонтакте».

В компании заявили, что возобновлять выпуск этих машин не планируется даже в формате штучного выпуска по индивидуальным заказам. Представители завода заметили, что эти модели останутся доступными только на вторичке, а компания сосредоточена на других задачах, среди которых обновление и расширение модельного ряда Lada.

Сейчас АВТОВАЗ готовится к запуску серийного производства Lada Iskra, который запланирован на 19 апреля.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли кроссовер Mazda CX-50 2025 г. в., известна цена.

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Источник: LADA в VK