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Возобновится ли выпуск Лады Приоры и «семерки»: ответ АВТОВАЗа

АВТОВАЗ: речи о возобновлении производства ВАЗ-2107 и Lada Priora не идет

Lada Priora, Lada-2107 и Lada-2114, которые больше не выпускают, остаются популярными на рынке авто с пробегом благодаря своей надежности и доступности. АВТОВАЗ ответил на периодически появляющиеся комментарии с вопросами о возможном возобновлении выпуска этих моделей в официальной группе Lada в соцсети «ВКонтакте».

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В компании заявили, что возобновлять выпуск этих машин не планируется даже в формате штучного выпуска по индивидуальным заказам. Представители завода заметили, что эти модели останутся доступными только на вторичке, а компания сосредоточена на других задачах, среди которых обновление и расширение модельного ряда Lada.

Сейчас АВТОВАЗ готовится к запуску серийного производства Lada Iskra, который запланирован на 19 апреля.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли кроссовер Mazda CX-50 2025 г. в., известна цена.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: LADA в VK

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Ушакова Ирина
Фото:ТАСС/ Станислав Красильников
Количество просмотров 12
24.03.2025 
Фото:ТАСС/ Станислав Красильников
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Отзывы о LADA Priora (4)

— Ужасный автомобиль, не советую.
LADA Priora  2009
/ срок владения: 3 - 5 лет
Достоинства:
Шустрая, низкий расход топлива, удобный багажник у хетчебека.
Недостатки:
Ломучесть. КПП к 200 тыс.км потеряла 2ю и 5ю передачи. Масло в свечных колодцах- катушки как расходники. Помпа живёт не более 90тыс.км. моторчики заслонок печки , трещины в задней балке ,двух массовый шкиф ремня генератора генератор и стартер менял по 2 раза. Просело ко второму кругу сиденье и заиграл кузов, особенно задняя часть.
Комментарий:
Хотел новую машину купил и 2 года ездил почти без проблем. Затем приора становится постоянным клиентом автосервисов. 20 летний wv b3 реже ломался . Какой приора будет к милионному пробегу страшно даже представить.
-7