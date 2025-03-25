Как защитить кузов автомобиля после зимы: ответ эксперта

Эксперт Смит перечислил процедуры, которые нужно сделать с кузовом весной

После зимы необходимо тщательно вымыть кузов машины, рассказал владелец сети детейлинг-центров Carbase Александр Смит.

Он пояснил, что на поверхности кузова остаются следы от реагентов и соли, которыми посыпают дороги. Если на кузове есть сколы и царапины, «дорожная химия» приведет к тому, что на них появится ржавчина.

После мойки автомобиля нужно дополнительно покрыть его защитным воском для предотвращения воздействия ультрафиолета, влаги и химикатов на краску. Перед этим следует провести полировку: убрать мелкие царапины и восстановить гладкость поверхности машины, рассказал специалист.

Также он рекомендует проверить состояние антикоррозийной защиты на днище и скрытых местах и убедиться, что на автомобиле нет сколов и царапин. Если ржавеет хром, исправить это уже невозможно, поэтому автомобилистам следует защищать хромированные элементы пленкой от коррозии, рассказал Смит.

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Источник: Российская газета