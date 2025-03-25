#
Где сэкономить?ШиныПутешествуй!ФорумГАИТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Этот китайский автобренд и так любят в России, а теперь он придет к нам официально
25 марта
Этот китайский автобренд и так любят в России, а теперь он придет к нам официально
Автобренд из Китая Lixiang ищет на hh.ru...
Трактор на дороге — можно ли объехать его без штрафа
25 марта
Трактор на дороге — можно ли объехать его без штрафа
Медленный трактор вне населенного пункта стал...
Как будет УАЗ по-турецки?
25 марта
Как будет УАЗ по-турецки?
Зима заканчивается, дороги просыхают, скорости...

Как защитить кузов автомобиля после зимы: ответ эксперта

Эксперт Смит перечислил процедуры, которые нужно сделать с кузовом весной

После зимы необходимо тщательно вымыть кузов машины, рассказал владелец сети детейлинг-центров Carbase Александр Смит.

Он пояснил, что на поверхности кузова остаются следы от реагентов и соли, которыми посыпают дороги. Если на кузове есть сколы и царапины, «дорожная химия» приведет к тому, что на них появится ржавчина.

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ

Рекомендуем
Скидки, подарки и приветствия — чем удивили дилеры Танка

После мойки автомобиля нужно дополнительно покрыть его защитным воском для предотвращения воздействия ультрафиолета, влаги и химикатов на краску. Перед этим следует провести полировку: убрать мелкие царапины и восстановить гладкость поверхности машины, рассказал специалист.

Также он рекомендует проверить состояние антикоррозийной защиты на днище и скрытых местах и убедиться, что на автомобиле нет сколов и царапин. Если ржавеет хром, исправить это уже невозможно, поэтому автомобилистам следует защищать хромированные элементы пленкой от коррозии, рассказал Смит.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли кроссовер Mazda CX-50 2025 г. в., известна цена.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Российская газета

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 11
25.03.2025 
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0