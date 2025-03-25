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В России локализуют производство моторов для гоночного спорткара

В России появился первый гоночный спорткар отечественной разработки Rydin

Первые снимки перспективного трекового спорткара отечественной разработки под маркой Rydin появились в Сети. В официальном аккаунте бренда в соцсетях говорится, что модель предназначена для гонок, не исключено, что в будущем Rydin разработает и вариант для дорог общего пользования.

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Разработку проекта инициаторы объясняют желанием избавиться от зависимости техники зарубежных производителей и помочь таким образом российским спортсменам, участвующим в GT-гонках. Стратегическая цель – выпуск гоночного спорткара для класса GT3 по цене машины класса GT4.

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За основу конструкции спорткара переднемоторной компоновки возьмут гибридный монокок из карбона и алюминия, в сочетании с подвесками с толкающими штангами. При этом силовые агрегаты, включая двигатели и трансмиссии, на первоначальном этапе закупят за границей.

Позже планируется локализовать сборку моторов в России. Первый прототип планируют разработать за два года, а предполагаемая цена гоночного Rydin составит порядка 250-300 тыс. долларов (20,9-25,2 млн рублей по актуальному курсу).

Источник: vk.com/rydin_auto

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Светлана Тарасенко
Фото:freepik / aleksandarlittlewolf
Количество просмотров 6
25.03.2025 
Фото:freepik / aleksandarlittlewolf
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