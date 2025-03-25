В РФ продают Land Rover Defender 2025 г. в. с мотором BMW: известна цена

В РФ в продаже появился Land Rover Defender Octa 2025 г. в. за ₽37 млн

В Москве на продажу выставили новый Land Rover Defender 2025 г. в. с пробегом всего 20 км. Автомобиль в модификации Octa стоит 37 000 000 рублей. Уточняется, что внедорожник находится в наличии и его возможно приобрести с НДС.

Автомобиль оснащен заимствованным у BMW бензиновым битурбодвигателем V8 объемом 4,4 л мощностью 635 л. с., 8-ступенчатой коробкой передач производства ZF. До «сотни» машина разгоняется за 4 секунды.

Версия Octa отличается 33-дюймовыми шинами, расширенными колесными арками, в нижней части переднего бампера находится воздухозаборник. У машины двухцветный кузов, комбинированная обивка сидений в салоне.

Ранее «За рулем» сообщал, что около 80% россиян ожидают возвращения ушедших автобрендов.

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Источник: Авто.ру