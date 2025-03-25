В РФ продают Land Rover Defender 2025 г. в. с мотором BMW: известна цена
В РФ в продаже появился Land Rover Defender Octa 2025 г. в. за ₽37 млн
В Москве на продажу выставили новый Land Rover Defender 2025 г. в. с пробегом всего 20 км. Автомобиль в модификации Octa стоит 37 000 000 рублей. Уточняется, что внедорожник находится в наличии и его возможно приобрести с НДС.
Автомобиль оснащен заимствованным у BMW бензиновым битурбодвигателем V8 объемом 4,4 л мощностью 635 л. с., 8-ступенчатой коробкой передач производства ZF. До «сотни» машина разгоняется за 4 секунды.
Версия Octa отличается 33-дюймовыми шинами, расширенными колесными арками, в нижней части переднего бампера находится воздухозаборник. У машины двухцветный кузов, комбинированная обивка сидений в салоне.
Ранее «За рулем» сообщал, что около 80% россиян ожидают возвращения ушедших автобрендов.
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Источник: Авто.ру
Фото:auto.ru
25.03.2025
Фото:auto.ru
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Отзывы о Land Rover Defender (4)
— Ужасный автомобиль, не советую.
Land Rover Defender 2008/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
нет
Недостатки:
летит всё, начиная с двигателя и кончая переключателем света. За 9летэксплуатации поменял на сраном дефендоре-110 :1.двигатель;2.коробку;3.раздатку;4.передний и задний мост;5.замок зажигания;6.рулевку в сборе и ещё кучу мелочей таких как крестовины на карданах(летят каждый год).
Комментарий:
Вот Вам и хвалёный лендровер-дефендер. Если в 2010г больше знал о машине, обходил её 10 дорогой. А сейчас за такие деньги ,что я вложил в неё - смеяться будут если озвучу. И хвалят дефендер только представители Л.Р, кто на них зарабатывает деньги. Очень дорогая машина, одним словом - конструктор для дураков, у кого есть лишние деньги. Люди - не видитесь на рекламу, если хотите взять вездихода, берите старенький гелендваген и доводите до ума, Что я и сделал. Разница огромадная.
+3