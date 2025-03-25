Названы самые дорогие и самые доступные китайские бренды в России

Целиков: самой дорогой из Топ-10 китайских автомобильных марок является Tank

Таблицу средневзвешенных цен по всем моделям самых популярных в РФ китайских брендов составил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Оказалось, что самым «дорогим» (в контексте данного показателя) является Tank. У этой марки средневзвешенная цена новой машины составляет почти 6,6 млн рублей.

На втором месте среди стабильных китайских марок расположился Exeed с уровнем чуть менее 4,5 млн рублей, а замкнул тройку «дороговизны» GAC с результатом около 4 млн рублей. От него совсем немного отстали Jaecoo и Geely, а под ними с существенным «зазором» располагаются Jetour и Changan.

А вот самым доступным из первой десятки оказалась Omoda – ее машины в среднем стоят 2,73 млн рублей. Второе место по «условной доступности» делят два лидера российского авторынка – Haval и Chery, у которых показатель чуть превышает 2,9 млн рублей.

Не вошли в таблицу, но оказались упомянуты в сообщении эксперта еще некоторые бренды. Белорусско-китайский Belgee имеет средневзвешенную цену модели около 2,8 млн рублей, но китайско-российский Москвич еще доступнее: 1,96 млн рублей, причем у его «прямого родственника» JAC средняя цена модели в РФ куда выше – 2,8 млн рублей. Также Целиков отмечает, что линейка «Автотора» (SWM, BAIC, Kaiyi) опустилась в диапазон 2,1-2,4 млн рублей...

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Источник: Автостат