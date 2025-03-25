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Восемь культовых Chevrolet Corvette украли прямо с конвейера завода

В США восемь спорткаров Chevrolet Corvette похитили с заводского конвейера

В США воры украли восемь спорткаров Chevrolet Corvette прямо с завода концерна General Motors. Такое случается не часто. Похищение произошло на заводе General Motors в Боулинг-Грин, штат Кентукки, где выпускают Corvette.

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Chevrolet Corvette
Chevrolet Corvette

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На предприятии заметили пропажу автомобилей только после того, как им позвонили из офиса шерифа. Полицейский увидел Corvette с заводскими технологическими наклейками примерно в 14 минутах езды от завода.

Проверка показала, что было украдено восемь автомобилей. Часть из них была возвращена, поскольку воры оставили их на парковке магазина, специализирующегося на продаже товаров для дома.

Ранее «За рулем» сообщал, что около 80% россиян ожидают возвращения ушедших автобрендов.

Источник: Carscoops

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Ушакова Ирина
Фото:Carscoops
Количество просмотров 1
25.03.2025 
Фото:Carscoops
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