Вот это скидки! Дисконты на авто у дилеров доходят до 1 млн рублей

«Коммерсант»: дилеры дают скидки на китайские авто от 150 тыс. до 1 млн рублей

Причиной больших скидок на китайские автомобили стали затоваренные склады и высокая ставка ЦБ, которая делает хранение автомобилей очень затратным для компаний, отмечают в дилерском сообществе.

Размер скидок сейчас варьируется от 150 тыс. до 500 тыс. рублей, но по некоторым моделям может достигать и 1 млн рублей. Это касается большинства китайских марок, включая Haval, Chery, Exeed, Belgee, Geely, Omoda, Jaecoo. Один автомобиль приносит как минимум 2,5% убытка в месяц, пока стоит на складе, а наценка дилера – 5–6%. То есть за два месяца хранения эта прибыль «съедается».

По мнению экспертов, период скидок продлится до середины лета, когда продажи возобновятся и складские запасы будут распроданы. После этого поступят новые партии автомобилей, на которые, вероятно, не будут распространяться скидки, а цены могут вырасти.

В среднем, автомобили китайских марок сейчас подешевели на 2–4%, что составляет 100–300 тыс. рублей по сравнению с декабрем прошлого года.

Ожидается, что дисконты будут уменьшаться по мере сокращения запасов на складах. В основном, скидки распространяются на автомобили 2024 и 2023 годов выпуска. Доля машин позапрошлого года в стоках, по подсчетам экспертов, составляет около 5%, а самые выгодные предложения – на менее ходовые модели.

Эксперты считают, что к лету запасы будут исчерпаны, выбор моделей в салонах будет значительно ограничен, и скидки постепенно уменьшатся.

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Источник: «Коммерсант»