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Международные автомобильные перевозки между двумя странами упорядочат

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Соглашение призвано урегулировать автомобильные перевозки пассажиров и грузов между странами, включая транзитные, перевозки с территории третьего государства или на его территорию, а также каботажные автомобильные перевозки грузов.

Кроме того, в рамках соглашения определят случаи, когда транзитные перевозки пассажиров по территориям стран осуществляются без разрешений. Также в соглашении будут обговорены обстоятельства, при которых наличие разрешений на международные автомобильные перевозки грузов с территории третьих стран не потребуется.

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Теперь каботажные автомобильные перевозки грузов будут под запретом, кроме случаев выполнения таких перевозок в рамках реализации инвестиционных проектов или проектов, связанных с выполнением строительно-монтажных работ в рамках законодательства обеих стран.

Источник: 1prime.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
26.03.2025 
Фото:Depositphotos
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