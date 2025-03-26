Международные автомобильные перевозки между двумя странами упорядочат

Госдума РФ ратифицировала соглашение с Беларусью о международных автоперевозках

Госдума РФ приняла закон о ратификации соглашения с правительством Белоруссии о международных автомобильных перевозках.

Соглашение призвано урегулировать автомобильные перевозки пассажиров и грузов между странами, включая транзитные, перевозки с территории третьего государства или на его территорию, а также каботажные автомобильные перевозки грузов.

Кроме того, в рамках соглашения определят случаи, когда транзитные перевозки пассажиров по территориям стран осуществляются без разрешений. Также в соглашении будут обговорены обстоятельства, при которых наличие разрешений на международные автомобильные перевозки грузов с территории третьих стран не потребуется.

Теперь каботажные автомобильные перевозки грузов будут под запретом, кроме случаев выполнения таких перевозок в рамках реализации инвестиционных проектов или проектов, связанных с выполнением строительно-монтажных работ в рамках законодательства обеих стран.

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Источник: 1prime.ru