Международные автомобильные перевозки между двумя странами упорядочат
Госдума РФ приняла закон о ратификации соглашения с правительством Белоруссии о международных автомобильных перевозках.
Соглашение призвано урегулировать автомобильные перевозки пассажиров и грузов между странами, включая транзитные, перевозки с территории третьего государства или на его территорию, а также каботажные автомобильные перевозки грузов.
Кроме того, в рамках соглашения определят случаи, когда транзитные перевозки пассажиров по территориям стран осуществляются без разрешений. Также в соглашении будут обговорены обстоятельства, при которых наличие разрешений на международные автомобильные перевозки грузов с территории третьих стран не потребуется.
Теперь каботажные автомобильные перевозки грузов будут под запретом, кроме случаев выполнения таких перевозок в рамках реализации инвестиционных проектов или проектов, связанных с выполнением строительно-монтажных работ в рамках законодательства обеих стран.
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Источник: 1prime.ru