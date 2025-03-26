Голосовой помощник и сервисы Яндекса: кроссовер получил важные обновления в РФ

Кроссовер WEY 07 получил «обновление по воздуху» специально для России

Автомобили WEY 07 2025 года выпуска на российском рынке оснастили сервисами Яндекс Авто. Теперь в девайс мультимедиа интегрированы навигатор, Яндекс Музыка и Яндекс Книги, сразу после авторизации через Яндекс ID водителю будут доступны все установленные на других гаджетах настройки. Стоимость обновленного WEY 07 на рынке РФ составляет 7,099 млн рублей.

«WEY 07 стал первым автомобилем в модельном ряду WEY, в который интегрирована платформа сервисов Яндекс Авто4. Для удобства водителя и пассажиров доступны приложения Яндекс Навигатор, Яндекс Музыка и Яндекс Книги. Через Яндекс ID в автомобиль автоматически загружаются из сервисов сохраненные адреса, плейлисты, а также аудиокниги», – подчеркнули в пресс-службе бренда.

WEY 07

Голосом можно управлять стеклоподъемниками и пятой дверью кроссовера, навигацией, климат-контролем, обогревом кресел, можно настроить громкость музыки, яркость приборной панели, зеркал заднего обзора, звонки и другие функции.

Обновить ПО можно «по воздуху» через Wi-Fi или мобильную сеть без визита к дилеру. Перечень опций мобильного приложения дополнился, в частности, дистанционным запуском двигателя ДВС для прогрева тяговой батареи и активацией подогрева батареи или поддержания температуры.

WEY 07

Также у WEY 07 встроены протоколы беспроводной синхронизации со смартфонами. Владельцы моделей 2024 года могут бесплатно обновить программное обеспечение непосредственно у автодилера. Доступ к новым сервисам – бесплатный на протяжении одного года с момента покупки автомобиля.

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Источник: gwm-mediacenter.ru