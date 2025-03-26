Голосовой помощник и сервисы Яндекса: кроссовер получил важные обновления в РФ

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Кроссовер WEY 07 получил «обновление по воздуху» специально для России

Автомобили WEY 07 2025 года выпуска на российском рынке оснастили сервисами Яндекс Авто. Теперь в девайс мультимедиа интегрированы навигатор, Яндекс Музыка и Яндекс Книги, сразу после авторизации через Яндекс ID водителю будут доступны все установленные на других гаджетах настройки. Стоимость обновленного WEY 07 на рынке РФ составляет 7,099 млн рублей.

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«WEY 07 стал первым автомобилем в модельном ряду WEY, в который интегрирована платформа сервисов Яндекс Авто4. Для удобства водителя и пассажиров доступны приложения Яндекс Навигатор, Яндекс Музыка и Яндекс Книги. Через Яндекс ID в автомобиль автоматически загружаются из сервисов сохраненные адреса, плейлисты, а также аудиокниги», – подчеркнули в пресс-службе бренда.
WEY 07
WEY 07

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Голосом можно управлять стеклоподъемниками и пятой дверью кроссовера, навигацией, климат-контролем, обогревом кресел, можно настроить громкость музыки, яркость приборной панели, зеркал заднего обзора, звонки и другие функции.

Обновить ПО можно «по воздуху» через Wi-Fi или мобильную сеть без визита к дилеру. Перечень опций мобильного приложения дополнился, в частности, дистанционным запуском двигателя ДВС для прогрева тяговой батареи и активацией подогрева батареи или поддержания температуры.

WEY 07
WEY 07

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Также у WEY 07 встроены протоколы беспроводной синхронизации со смартфонами. Владельцы моделей 2024 года могут бесплатно обновить программное обеспечение непосредственно у автодилера. Доступ к новым сервисам – бесплатный на протяжении одного года с момента покупки автомобиля.

Источник: gwm-mediacenter.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:WEY
Количество просмотров 5
26.03.2025 
Фото:WEY
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