Раскрыты российские цены крутого китайского кроссовера

В России цены на кроссовер Liхiang L9 будут начинаться от 9,5 млн рублей

Компания Sinomach Auto станет официально представлять Li Auto в России и других странах ЕАЭС. Соответствующее соглашение подписано в Пекине, сказано в поступившем «Китайским автомобилям» пресс-релизе.

Lixiang L9

Уточняется, что формирование дилерской сети марки уже стартовало, первые автосалоны планируется открыть до конца года.

Первыми моделями, которые получат ОТТС, станут кроссоверы Li L6, L7 и L9. Ожидается, что это произойдет в октябре. Старт официальных продаж в РФ намечен на 4-й квартал текущего года, уточнили в пресс-службе Sinomach Auto.

Кроссовер Liхiang L9 после официального выхода на рынок РФ будет стоить от 9,5 млн рублей, рассказала генеральный директор Frank Auto Ирина Франк.

Она пояснила, что сейчас этот автомобиль в РФ стоит около 8–9 млн рублей, а в официальном статусе его стоимость может варьироваться от 9,5 до 11 млн рублей. Но итоговая цена будет зависеть от позиционирования бренда и рыночной стратегии, отметила Франк.

Ранее «За рулем» сообщал, что сами китайцы составили рейтинг наиболее надежных китайских машин.

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Источник: «Китайские автомобили», «Известия»