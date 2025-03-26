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Раскрыты российские цены крутого китайского кроссовера

В России цены на кроссовер Liхiang L9 будут начинаться от 9,5 млн рублей

Компания Sinomach Auto станет официально представлять Li Auto в России и других странах ЕАЭС. Соответствующее соглашение подписано в Пекине, сказано в поступившем «Китайским автомобилям» пресс-релизе.

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Lixiang L9
Lixiang L9

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Уточняется, что формирование дилерской сети марки уже стартовало, первые автосалоны планируется открыть до конца года.

Первыми моделями, которые получат ОТТС, станут кроссоверы Li L6, L7 и L9. Ожидается, что это произойдет в октябре. Старт официальных продаж в РФ намечен на 4-й квартал текущего года, уточнили в пресс-службе Sinomach Auto.

Кроссовер Liхiang L9 после официального выхода на рынок РФ будет стоить от 9,5 млн рублей, рассказала генеральный директор Frank Auto Ирина Франк.

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Она пояснила, что сейчас этот автомобиль в РФ стоит около 8–9 млн рублей, а в официальном статусе его стоимость может варьироваться от 9,5 до 11 млн рублей. Но итоговая цена будет зависеть от позиционирования бренда и рыночной стратегии, отметила Франк.

Ранее «За рулем» сообщал, что сами китайцы составили рейтинг наиболее надежных китайских машин.

Источник: «Китайские автомобили», «Известия»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos | Lixiang
26.03.2025 
Фото:Depositphotos | Lixiang
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