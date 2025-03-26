Названы причины миллионных скидок на китайские машины

Эксперт Шапарин: Китайские автомобили резко подешевели из-за затоваривания

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин объяснил, из-за чего возникли большие скидки на новые китайские машины. По его словам, причина – в затоваривании. Как можно больше автомобилей привезли в страну до индексации утильсбора. Но позднее выяснилось, что спроса на такой объем в стране нет.

Эксперт отметил, что те, кто хотел купить «китайца», уже сделали это.

Получается, что завезенные объемы дилеры продать не могут, а просто держать такой сток – накладно.

«Одновременно идет давление из Китая: делайте план, нужно завозить новые машины», – сказал Шапарин.

При этом скидки размером в 1 млн рублей коснулись далеко не всех китайских моделей, отметил он.

Ранее «За рулем» сообщал, что сами китайцы составили рейтинг наиболее надежных китайских машин.

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Источник: RT