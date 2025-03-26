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Названы самые комфортные автобренды для поездок в такси — вы удивитесь
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Названы самые комфортные автобренды для поездок в такси — вы удивитесь

Россияне рассказали, какие машины для поездок в такси они предпочитают

Более 90% жителей России предпочитают иностранные автобренды в службе такси, отмечается, что поездки в иномарках более комфортные. Это выяснилось в ходе опроса исследования центра социологических исследований «Российское общественное мнение и исследование рынка» (РОМИР).

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«По данным "Ромира", для россиян, которые пользуются услугами такси, важнее всего скорость подачи автомобиля (об этом заявили 96% опрошенных). Большая часть опрошенных (59%) за последний год для поездок выбирала тарифы "Комфорт" и выше», – говорится в результатах исследования.

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Для 79% респондентов важен уровень комфорта в такси, речь идет о таких параметрах, как марка, модель, состояние салона и уровень чистоты. Одним из основных критериев 51% участников опроса назвали наличие зарядного устройства, Wi-Fi, климат-контроля, подушек безопасности, сидений с подогревом и т. п.

При выборе автомобиля такси 93% россиян считают, что иностранные бренды более комфортны во время поездок, чем отечественные. Только 7% респондентов отдали предпочтение машинам российского производства.

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Согласно индексу, разработанному в рамках исследования, самыми комфортными –автомобилями в такси названы японские и корейские бренды (85% - значение индекса). Второе место – у западных иномарок, а 76% проголосовали за китайские автомобили.

Также отмечается, что 44% пользователей такси совершают поездки один раз в неделю и чаще, 37% респондентов сказали, что пользуются такси 2-3 раза в месяц, остальные 19% – не чаще одного раза в месяц.

Источник: tass.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
26.03.2025 
Фото:Unsplash
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