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Они стремительно теряют в цене: эти машины невыгодно покупать

Издание iSeeCars перечислило 25 автомобилей, которые дешевеют быстрее остальных

Некоторые машины начинают резко терять в цене, как только выехали за ворота автосалона. Самые неликвидные модели перечислили эксперты портала iSeeCars.

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Самым неликвидным автомобилем был признан электрический кроссовер Jaguar I-Pace. За пять лет эксплуатации он теряет 72,2% своей изначальной стоимости или 51 953 доллара (примерно 4,4 млн рублей).

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Далее следует седан BMW 7-й серии, за пять лет обесценивающийся на 67,1% или 65 249 долларов (примерно 5,5 млн рублей). На третьей строчке Tesla Model S (-65,2% от начальной цены или 52 165 долларов (около 4,4 млн рублей).

На 65% за пять лет дешевеет японский премиальный внедорожник Infiniti QX80. Пятую строчку рейтинга занял седан Maserati Ghibli (-64,7% или 70 874 доллара (6 млн рублей) от начальной цены).

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Самые неликвидные автомобили

1. Jaguar I-Pace;

2. BMW 7-Series;

3. Tesla Model S;

4. Infiniti QX80;

5. Maserati Ghibli;

6. BMW 5 Series;

7. Nissan LEAF;

8. Maserati Levante;

9. Tesla Model X;

10. Cadillac Escalade ESV;

11. Land Rover Range Rover;

12. Audi A8 L;

13. BMW 5 Series;

14. Audi Q7;

15. Infiniti QX60;

16. Cadillac Escalade;

17. Audi A6;

18. Land Rover Discovery;

19. Mercedes-Benz S-Class;

20. Audi A7;

21. Tesla Model Y;

22. Lincoln Navigator L;

23. Porsche Taycan;

24. Nissan Armada;

25. Ford Expedition Max.

Ранее «За рулем» сообщал, что сами китайцы составили рейтинг наиболее надежных китайских машин.

Источник: iSeeCars

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 3
26.03.2025 
Фото:Depositphotos
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