Они стремительно теряют в цене: эти машины невыгодно покупать
Некоторые машины начинают резко терять в цене, как только выехали за ворота автосалона. Самые неликвидные модели перечислили эксперты портала iSeeCars.
Самым неликвидным автомобилем был признан электрический кроссовер Jaguar I-Pace. За пять лет эксплуатации он теряет 72,2% своей изначальной стоимости или 51 953 доллара (примерно 4,4 млн рублей).
Далее следует седан BMW 7-й серии, за пять лет обесценивающийся на 67,1% или 65 249 долларов (примерно 5,5 млн рублей). На третьей строчке Tesla Model S (-65,2% от начальной цены или 52 165 долларов (около 4,4 млн рублей).
На 65% за пять лет дешевеет японский премиальный внедорожник Infiniti QX80. Пятую строчку рейтинга занял седан Maserati Ghibli (-64,7% или 70 874 доллара (6 млн рублей) от начальной цены).
Самые неликвидные автомобили
1. Jaguar I-Pace;
2. BMW 7-Series;
3. Tesla Model S;
4. Infiniti QX80;
5. Maserati Ghibli;
6. BMW 5 Series;
7. Nissan LEAF;
8. Maserati Levante;
9. Tesla Model X;
10. Cadillac Escalade ESV;
11. Land Rover Range Rover;
12. Audi A8 L;
13. BMW 5 Series;
14. Audi Q7;
15. Infiniti QX60;
16. Cadillac Escalade;
17. Audi A6;
18. Land Rover Discovery;
19. Mercedes-Benz S-Class;
20. Audi A7;
21. Tesla Model Y;
22. Lincoln Navigator L;
23. Porsche Taycan;
24. Nissan Armada;
25. Ford Expedition Max.
Ранее «За рулем» сообщал, что сами китайцы составили рейтинг наиболее надежных китайских машин.
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Источник: iSeeCars