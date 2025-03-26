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После покупки б/у машины нашли скрытый дефект? Юрист знает, как расторгнуть сделку

Юрист Чагодаева: купленное у частника авто со скрытым дефектом можно вернуть

Купленный у частного продавца автомобиль не подпадает под действие Закона о защите прав потребителей, но права покупателя защищает Гражданский кодекс РФ. Об этом заявила юрист Лидия Чагодаева.

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Обычно перед покупкой машины ее проверяют с технической точки зрения, а также в ГАИ. Но некоторые скрытые дефекты нельзя обнаружить при визуальном осмотре. Если покупка оформлена, а деньги отданы, сделку можно расторгнуть и вернуть машину продавцу, отмечает Чагодаева.

«Если недостатки автомобиля не были оговорены продавцом и не могли быть обнаружены путем обычного осмотра, покупатель вправе требовать от продавца либо соразмерного уменьшения цены автомобиля, либо безвозмездного устранения недостатков, либо возмещения своих расходов на их устранение», – подчеркивает юрист.

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Вернуть автомобиль продавцу можно при обнаруженных повреждениях, которые невозможно устранить, обратившись к специалистам. Такие неполадки называют неустранимыми дефектами, и в этом случае проще вернуть машину продавцу, чем тратить финансы на постоянный ремонт, констатирует Чагодаева.

«Если обнаруженные недостатки являются существенными, покупатель имеет право отказаться от исполнения договора и потребовать вернуть уплаченные денежные средства», – подчеркивает юрист.

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Если мирным путем не удалось договориться о возврате машины из-за наличия дефектов, придется решать этот вопрос в судебном порядке. Добиться справедливости поможет судебная автотехническая экспертиза, в ходе которой обнаружится, что неисправности транспортного средства существенные, подытожила Чагодаева.

Источник: aif.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 7
26.03.2025 
Фото:Depositphotos
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