УАЗ начнет оснащать свои автомобили улучшенными двигателями
Во II квартале текущего года на сборочный конвейер ЗМЗ начнут поставляться модернизированные узлы для бензинового мотора 2,7 литра для моделей УАЗ. Уточняется, что сейчас заканчивается тестовая программа.
У мотора появилась новая клапанная крышка с увеличенным количеством точек крепления к головке блока цилиндров, в том числе в промежутках между отверстиями свечных колодцев. Это повысило надежность соединения.
Теперь вероятность появления течей масла в местах сопряжения деталей будет практически нулевой, объяснили суть мероприятий на заводе. Запрессованные на новом высокоточном оборудовании направляющие втулок клапанов обеспечат максимальную герметичность камеры сгорания и эффективность работы газораспределительного механизма, пояснили на предприятии.
Улучшенный мотор 409-го семейства получат модели Патриот, Пикап, Профи и СГР («буханка»).
Ранее «За рулем» сообщал, что Nissan разрабатывает ряд новых моделей.
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Источник: «Известия»