УАЗ начнет оснащать свои автомобили улучшенными двигателями

Модели УАЗ Патриот, Пикап, Профи и «буханка» получат модернизированные моторы

Во II квартале текущего года на сборочный конвейер ЗМЗ начнут поставляться модернизированные узлы для бензинового мотора 2,7 литра для моделей УАЗ. Уточняется, что сейчас заканчивается тестовая программа.

У мотора появилась новая клапанная крышка с увеличенным количеством точек крепления к головке блока цилиндров, в том числе в промежутках между отверстиями свечных колодцев. Это повысило надежность соединения.

Теперь вероятность появления течей масла в местах сопряжения деталей будет практически нулевой, объяснили суть мероприятий на заводе. Запрессованные на новом высокоточном оборудовании направляющие втулок клапанов обеспечат максимальную герметичность камеры сгорания и эффективность работы газораспределительного механизма, пояснили на предприятии.

Улучшенный мотор 409-го семейства получат модели Патриот, Пикап, Профи и СГР («буханка»).

Ранее «За рулем» сообщал, что Nissan разрабатывает ряд новых моделей.

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Источник: «Известия»