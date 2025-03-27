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В России взлетели цены на бензин АИ-98

«Ъ»: цена бензина марки АИ-98 за два года выросла на 40%

По данным Росстата, в России за последние два года сильно выросли цены на бензин марки АИ-98. Так, розничная стоимость топлива марки АИ-98 и выше за последний год увеличилась на 22%, а за два года оно стало дороже примерно на 40%.

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Уточняется, что средняя стоимость топлива АИ-98 по стране на середину марта составляла 83,8 руб. за литр.

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При этом АИ-92 подорожал за тот же период на 11% и на 18,8% (до 56 руб. за литр), а АИ-95 – на 11% и 19% (до 61,2 руб. за литр).

АИ-98 и АИ-100, который на многих заводах пришел ему на смену, подорожали преимущественно из-за небольших объемов производства (примерно 1% от общероссийского производства бензинов).

Ранее «За рулем» сообщал, что Nissan разрабатывает ряд новых моделей.

Источник: «Коммерсантъ»

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Ушакова Ирина
Фото:Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС
27.03.2025 
Фото:Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС
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