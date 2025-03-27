Автодилеры подсчитали, когда закончатся скидки на автомобили

До середины лета дилеры распродадут авто 2023 и 2024 годов, и скидки закончатся

Николай Иванов, директор департамента новых автомобилей компании «Рольф», рассказал, что на складах, в основном, остаются машины 2023 и 2024 годов выпуска, которые не были проданы ранее.

Эти автомобили необходимо распродать, чтобы освободить место для новых моделей.

Когда на рынке появятся автомобили 2025 года, текущие скидки исчезнут, так как это будет означать, что старые запасы распроданы. Причинно-следственная связь именно такая.

Гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский сообщил, что скидки могут закончиться к середине лета. Он отметил, что сейчас на некоторых моделях можно сэкономить от 300 тыс. до 500 тыс. руб., в отдельных случаях скидки могут достигать миллиона. Дело в том, что на складах оказалось больше автомобилей, чем обычно, и избыточные запасы нужно срочно сокращать, ведь долгое хранение приносит дилерам убытки.

Однако «миллионные» скидки довольно редки. Такую скидку можно получить при покупке некоторых неходовых китайских автомобилей в кредит или лизинг, если сдать свой автомобиль по программе трейд-ин.

В среднем, цены на новые автомобили в первом квартале этого года снизились на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сейчас скидки распространяются на все машины, но традиционно на старые модели они больше.

Поскольку новые машины придут уже с новыми ценниками, не все бренды переживут 2025 год, однако есть марки довольно устойчивые, это Haval, Chery, Geely, Changan и еще несколько.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: «Прайм»