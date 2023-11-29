Найден заброшенный склад с новенькими Фольксвагенами

Заброшенный склад с новыми Volkswagen Santana 2012 года нашли в Китае

В Китае был обнаружен заброшенный склад с пятью новыми Volkswagen Santana 2012 года выпуска. Седаны находятся в идеальном состоянии, а их пробеги нулевые.

Заброшенный склад с пятью новыми Volkswagen Santana 2012 года выпуска

Santana первого поколения выпускалась в Китае с 1983 до 2013 года. Несмотря на устаревшую конструкцию, седан имел большой спрос в КНР благодаря низкой стоимости.

Заброшенный склад с пятью новыми Volkswagen Santana 2012 года выпуска

Склад, на котором были обнаружены автомобили, находится в городе Ханчжоу, провинция Чжэцзян. По словам местных жителей, склад принадлежит компании, которая занималась импортом автомобилей из Европы. Однако по какой-то причине компания прекратила свою деятельность, а автомобили так и не были проданы.

В настоящее время автомобили выставлены на продажу. Ожидается, что они будут проданы по цене около 90 000 юаней (около 1,1 млн рублей) за штуку.

Этот случай является уникальным свидетельством того, как менялся автомобильный рынок Китая за последние десятилетия. В 2012 году Volkswagen Santana был одним из самых популярных автомобилей в стране. Однако сегодня он уже считается очень устаревшим.

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Фото: Han Chung Classics