Создателей «Форсажа 9» оштрафовали на $1 млн

Из-за неудачного трюка съемочная группа «Форсажа» была оштрафована

Франшиза «Форсаж» знаменита экшенами и трюками, над которыми работает целая команда каскадеров. Но не всегда все проходит гладко. Продюсерская компания получила штраф в 1 млн долларов из-за травмы, полученной одним из каскадеров во время съемок фильма.

Сцена снималась в Ливсдене (Англия) в июле 2019 года. Британское управление здравоохранения и безопасности возбудило дело против продюсерской компании фильма FF9 Pictures, о чем сообщает BBC News.

Каскадер Джо Уоттс получил перелом черепа и повреждение головного мозга после падения с высоты 8 метров на бетон. Страховочный трос Уотта отсоединился, когда его сбрасывали с балкона, из-за чего, падая, он промахнулся мимо матов.

Все прошло хорошо во время первого дубля. Однако во втором дубле трос отсоединился. Суд установил, что никто не проверял трос между дублями.

По данным кассовых сборов Mojo, «Форсаж 9» набрал 726 229 501 доллар в прокате. Это означает, что штраф за травму Уоттса составляет примерно 0,14% от общей выручки фильма.