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В этих регионах проще всего найти хороший автомобиль с пробегом

«Авто.ру» назвал регионы РФ с наибольшей долей качественных подержанных машин

Эксперты «Авто.ру Бизнес» проанализировали рынок б/у авто с августа 2024 года по январь 2025 года и выяснили, в каких регионах России предлагается больше всего машин, привлекательных с точки зрения выкупа.

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Привлекательными для выкупа считаются машины с пробегом не больше 150 000 километров, возрастом до 7 лет, имеющие до трех владельцев в ПТС, не больше одного ДТП в истории и не более одного расчета стоимости ремонта на сумму до полумиллиона рублей.

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Всего по стране таких машин на рынке около 16%. Наибольшее их количество зафиксировано в Москве (18,7% от всех объявлений). Далее следует Томская область (18,4%), на третьем месте Санкт-Петербург (16%).

Меньше всего выгодных предложений зафиксировано в Нижегородской области и Красноярском крае (12% и 11% соответственно).

Ранее «За рулем» сообщал, что Nissan разрабатывает ряд новых моделей.

Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 8
27.03.2025 
Фото:Depositphotos
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