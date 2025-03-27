В этих регионах проще всего найти хороший автомобиль с пробегом

«Авто.ру» назвал регионы РФ с наибольшей долей качественных подержанных машин

Эксперты «Авто.ру Бизнес» проанализировали рынок б/у авто с августа 2024 года по январь 2025 года и выяснили, в каких регионах России предлагается больше всего машин, привлекательных с точки зрения выкупа.

Привлекательными для выкупа считаются машины с пробегом не больше 150 000 километров, возрастом до 7 лет, имеющие до трех владельцев в ПТС, не больше одного ДТП в истории и не более одного расчета стоимости ремонта на сумму до полумиллиона рублей.

Всего по стране таких машин на рынке около 16%. Наибольшее их количество зафиксировано в Москве (18,7% от всех объявлений). Далее следует Томская область (18,4%), на третьем месте Санкт-Петербург (16%).

Меньше всего выгодных предложений зафиксировано в Нижегородской области и Красноярском крае (12% и 11% соответственно).

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Источник: «Автоновости дня»