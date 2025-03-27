Выпуск легковых машин увеличился в России

Производство легковых автомобилей в России выросло на 13%

Выпуск легковых машин вырос в России в январе-феврале текущего года на 12,8% относительно аналогичного периода 2024 года, следует из свежих данных Росстата.

Всего за эти месяцы в стране собрали 115 тыс. легковых автомобилей, из них 60,8 тыс. единиц было произведено в феврале.

За это время было произведено 22,4 тыс. грузовиков (-20,1% год к году). Автобусов также произвели меньше. В январе-феврале в стране выпустили 1,4 тыс. автобусов массой более 5 т (-41,9%) и 2,3 тыс. массой до 5 т (-20,4%).

Производство двигателей внутреннего сгорания для автотранспортных средств это время составило 32,7 тыс. единиц (-1,7%).

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Источник: Росстат