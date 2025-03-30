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Три кроссовера подвесили на кране — чем это кончится? (видео)

Компания Honda провела необычные тесты, подняв краном три кроссовера Passport

Калифорнийский испытательный центр японской компании Honda провел интересный эксперимент. Три новых кроссовера Honda Passport TrailSport (дорожная версия базовой модели Passport) со слитыми техническими жидкостями подвесили на кране, чтобы показать прочность тягово-сцепных устройств.

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Каждая машина весит около 2,1 тонн, и на передние буксировочные крюки самого верхнего Passport, висящего в 30 метрах над землей пришлось примерно 6,8 тонны веса.

Понятно, что тест в общем маркетинговый – обычно тягово-сцепные устройства рассчитаны на вес, в несколько раз превышающий вес авто, и едва ли с каким-либо другим достаточно современным автомобилем категории SUV нельзя было бы проделать чего-то подобного. Кроме того, данный тест никак не имитировал рывковые нагрузки, которые возникают при попытке «выдернуть» машину на бездорожье.

Но все же есть важный нюанс: Passport TrailSport имеет несущий кузов, и столь прочные буксировочные крюки для такой машины – реально впечатляющий и новаторский момент. Другая интересная особенность крюков – они складываются при фронтальном ударе. По словам испытателей, машины прошли тест без каких-либо последствий и благополучно вернулись в испытательный центр.

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Вообще Passport TrailSport – не «паркетник», у него просматривается явная внедорожная направленность: усиленное основание кузова, полный привод, подвеска с серьезными ходами, стальная защита двигателя и топливного бака, внедорожные шины и, собственно, тягово-сцепное устройство, позволяющее буксировать прицеп весом до 2,3 тонны. Модель продается в США с февраля по цене от 48 275 долларов.

Источник: The Drive, Автовидео

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 9
30.03.2025 
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