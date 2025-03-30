Не поверите: наши Волги и «буханки» ценят за рубежом — по какой цене их продают

Эти автомобили РФ пользуются спросом и продают на рынках Европы, США и Японии

Современные отечественные автомобили и модели времен СССР до сих пор пользуются спросом в некоторых зарубежных странах. Сколько стоят Lada, УАЗ и «Волга» на рынках Европы, США и Японии?

Дорестайлинговую Lada Vesta с небольшим пробегом и сегодня можно купить в Германии. Российские автомобили с 2017 года продавались на немецком рынке официально, причем модель специально модернизировали для немцев. В частности, мотор «Весты» объемом 1,6 л привели в соответствие с экостандартами Евро-6, кроме того, у машины изменили материалы декоративного покрытия.

В Германии Lada Vesta продают и частники, и небольшие автосалоны. В одном из шоурумов города Хайденау есть седан в базовой версии с МКП, пробег составляет 7000 км, а цена – 10,49 тыс. евро (немногим больше 960 тыс. рублей по текущему курсу).

Также в Европе на вторичном рынке продают знаменитую «буханку» УАЗ-452, в большинстве случаев, это тюнингованные модели. В голландском Хааксбергене частник предлагает модель 2019 года выпуска с установленным экспедиционным багажником, оптикой на крыше, лебедкой, есть также лебедка особая внедорожные шины. Пробег «буханки» составляет 63 тыс. км, а цена – 21 тыс. евро (почти 2 млн. рублей).

В США можно найти в продаже очень интересные модели легендарной «Волги». В частности, в американском городе Спенсер продают ГАЗ-24 1976 года выпуска, который использовали в такси. За автомобиль с пробегом 95,5 тыс. км продавец хочет 21,995 тыс. долларов (примерно 1,8 млн рублей). В этом же салоне за 25,995 тыс. долларов можно приобрести ГАЗ-21 1967 года с пробегом 75 тыс. км.

Внедорожники Lada Niva можно встретить на дорогах европейских стран, в 2020 году младший брат гонщика Формулы-1 Михаэля Шумахера – Ральф стал владельцем одного из них.

А в Японию отечественные внедорожники завозят по некоему аналогу пара импорта. В Иокогаме можно купить Lada Niva Legend 2022 года выпуска с пробегом 6000 км. по цене в 1,6 млн в переводе на рубли. «Ниву» периодически продают на местных аукционах, причем она быстро находит покупателей. В Осаке продавали Niva Travel с пробегом 2 тыс. км. по стартовой цене 1 млн иен (примерно 600 тыс. рублей).

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Источник: autonews.ru