#
Где сэкономить?ШиныПутешествуй!ФорумГАИТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Dacia работает над обновлением модели Jogger
29 марта
Dacia работает над обновлением модели Jogger
Обновленный универсал Dacia Jogger ожидают в...
На продажу выставлен скоростной катер в стиле Porsche
29 марта
На продажу выставлен скоростной катер в стиле Porsche
В США на торги выставили редчайшую «лодку...
Раскрыты причины резкого подорожания услуг шиномонтажа
29 марта
Раскрыты причины резкого подорожания услуг шиномонтажа
Эксперт Родионов назвал семь причин, из-за...

Раскрыты причины резкого подорожания услуг шиномонтажа

Эксперт Родионов назвал семь причин, из-за которых сильно подорожал шиномонтаж в РФ

Технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов рассказал, что услуги шиномонтажа в РФ подорожали на 13%.

Рост расценок связан с повышением зарплат в данной отрасли, а также увеличением стоимости оборудования и его амортизации, повышением расходов на запчасти и комплектующие.

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ

Рекомендуем
Вас точно остановит ГАИ — 13 верных признаков

Визит на СТО лучше запланировать заранее, во избежание очередей, отметил специалист. На многих сервисах сейчас доступна услуга записи на удобное время, чтобы быстро поменять резину.

Родионов отметил, что в больших шиномонтажах редко повышают расценки, в отличие от небольших и «гаражных» сервисов, где цены варьируются от времени года.

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

По словам специалиста, резкий всплеск спроса на замену резины можно будет наблюдать с начала апреля. Пока плотная запись встречается только в южных регионах РФ.

Ранее «За рулем» сообщал, что сами китайцы составили рейтинг наиболее надежных китайских машин.

Источник: Газета.Ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:АГН Москва
Количество просмотров 18
29.03.2025 
Фото:АГН Москва
Поделиться:
Оцените материал:
0