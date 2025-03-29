Раскрыты причины резкого подорожания услуг шиномонтажа

Эксперт Родионов назвал семь причин, из-за которых сильно подорожал шиномонтаж в РФ

Технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов рассказал, что услуги шиномонтажа в РФ подорожали на 13%.

Рост расценок связан с повышением зарплат в данной отрасли, а также увеличением стоимости оборудования и его амортизации, повышением расходов на запчасти и комплектующие.

Визит на СТО лучше запланировать заранее, во избежание очередей, отметил специалист. На многих сервисах сейчас доступна услуга записи на удобное время, чтобы быстро поменять резину.

Родионов отметил, что в больших шиномонтажах редко повышают расценки, в отличие от небольших и «гаражных» сервисов, где цены варьируются от времени года.

По словам специалиста, резкий всплеск спроса на замену резины можно будет наблюдать с начала апреля. Пока плотная запись встречается только в южных регионах РФ.

Ранее «За рулем» сообщал, что сами китайцы составили рейтинг наиболее надежных китайских машин.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: Газета.Ru