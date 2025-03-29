Раскрыты причины резкого подорожания услуг шиномонтажа
Технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов рассказал, что услуги шиномонтажа в РФ подорожали на 13%.
Рост расценок связан с повышением зарплат в данной отрасли, а также увеличением стоимости оборудования и его амортизации, повышением расходов на запчасти и комплектующие.
Визит на СТО лучше запланировать заранее, во избежание очередей, отметил специалист. На многих сервисах сейчас доступна услуга записи на удобное время, чтобы быстро поменять резину.
Родионов отметил, что в больших шиномонтажах редко повышают расценки, в отличие от небольших и «гаражных» сервисов, где цены варьируются от времени года.
По словам специалиста, резкий всплеск спроса на замену резины можно будет наблюдать с начала апреля. Пока плотная запись встречается только в южных регионах РФ.
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Источник: Газета.Ru