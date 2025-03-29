Машины не станут дешевле: что будет после возвращения западных автоконцернов

Эксперт Шкурыгин назвал последствия возвращения иностранных автобрендов в РФ

В случае, если иностранные автомобильные бренды вернутся в Россию, цены на машины не снизятся, считает коммерческий директор «Авто.ру» Даниил Шкурыгин.

Кроме инфляции, главная причина роста цен на авто – это утилизационный сбор, который будет неизбежно влиять на конечную стоимость машины, отметил эксперт. Стоит напомнить, что власти планируют ежегодно его индексировать до 2030 года.

По мнению Шкурыгина, при импорте стоимость машин будет заметно больше, чем три года назад. Также эксперт отметил, что сейчас нет конкретных решений по возвращению иностранных автокомпаний в Россию.

Китай по-прежнему остается основным поставщиком автомобилей в Россию. С учетом геополитической ситуации, Китай может оставаться им на протяжении двух ближайших лет.

Ранее «За рулем» сообщал, что сами китайцы составили рейтинг наиболее надежных китайских машин.

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Источник: Известия