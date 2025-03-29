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Машины не станут дешевле: что будет после возвращения западных автоконцернов

Эксперт Шкурыгин назвал последствия возвращения иностранных автобрендов в РФ

В случае, если иностранные автомобильные бренды вернутся в Россию, цены на машины не снизятся, считает коммерческий директор «Авто.ру» Даниил Шкурыгин.

Кроме инфляции, главная причина роста цен на авто – это утилизационный сбор, который будет неизбежно влиять на конечную стоимость машины, отметил эксперт. Стоит напомнить, что власти планируют ежегодно его индексировать до 2030 года.

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По мнению Шкурыгина, при импорте стоимость машин будет заметно больше, чем три года назад. Также эксперт отметил, что сейчас нет конкретных решений по возвращению иностранных автокомпаний в Россию.

Китай по-прежнему остается основным поставщиком автомобилей в Россию. С учетом геополитической ситуации, Китай может оставаться им на протяжении двух ближайших лет.

Ранее «За рулем» сообщал, что сами китайцы составили рейтинг наиболее надежных китайских машин.

Источник: Известия

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 5
29.03.2025 
Фото:Depositphotos
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