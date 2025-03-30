Какие проблемы ждут владельцев «заряженных» машин — разбираемся с экспертом

Эксперт Васильев: владельцев машин после гарантии ждет дорогостоящий ремонт

Современные автомобили уже по окончании гарантийного срока теряют надежность, причем ремонту зачастую подлежат дорогостоящие силовые агрегаты и трансмиссии. Об этом рассказал автоэксперт Егор Васильев.

Заменить, например, двигатель практически невозможно, производители допускают только его полную замену, констатирует эксперт.

«К сожалению, ремонтопригодность современных двигателей довольно посредственная. Во многих случаях, речь идет просто о замене сложных и очень дорогих узлов. Например, головки блока цилиндров», – отмечает специалист.

Автоматическая коробка передач (АКП) чаще всего не выдерживает перегрева в условиях мегаполиса, особенно вариаторы и роботизированные версии. Функционал электронных систем сопровождается рывками, задержками переключений и преждевременным износом. Традиционные же АКП более выносливы при регулярном обслуживании, но все равно – ремонт любой трансмиссии затратен с финансовой точки зрения, подчеркивает Васильев.

Чем больше электроники и «умных» систем в автомобиле, тем выше вероятность различных сбоев, а их восстановление – дороже, констатирует эксперт. В этой части владельцы новых автомобилей имеют гарантии, но владельцам машин с пробегом в некоторых случаях грозят расходы, сопоставимые со стоимостью авто, резюмирует Васильев.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: 1prime.ru