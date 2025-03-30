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Какие проблемы ждут владельцев «заряженных» машин — разбираемся с экспертом

Эксперт Васильев: владельцев машин после гарантии ждет дорогостоящий ремонт

Современные автомобили уже по окончании гарантийного срока теряют надежность, причем ремонту зачастую подлежат дорогостоящие силовые агрегаты и трансмиссии. Об этом рассказал автоэксперт Егор Васильев.

Заменить, например, двигатель практически невозможно, производители допускают только его полную замену, констатирует эксперт.

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«К сожалению, ремонтопригодность современных двигателей довольно посредственная. Во многих случаях, речь идет просто о замене сложных и очень дорогих узлов. Например, головки блока цилиндров», – отмечает специалист.

Автоматическая коробка передач (АКП) чаще всего не выдерживает перегрева в условиях мегаполиса, особенно вариаторы и роботизированные версии. Функционал электронных систем сопровождается рывками, задержками переключений и преждевременным износом. Традиционные же АКП более выносливы при регулярном обслуживании, но все равно – ремонт любой трансмиссии затратен с финансовой точки зрения, подчеркивает Васильев.

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Чем больше электроники и «умных» систем в автомобиле, тем выше вероятность различных сбоев, а их восстановление – дороже, констатирует эксперт. В этой части владельцы новых автомобилей имеют гарантии, но владельцам машин с пробегом в некоторых случаях грозят расходы, сопоставимые со стоимостью авто, резюмирует Васильев.

Источник: 1prime.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 14
30.03.2025 
Фото:Depositphotos
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